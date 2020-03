Lazio, doppia beffa per Lotito se il campionato non ricomincerà: buco da 30 milioni

Se il campionato di Serie A non dovesse ricominciare, la Lazio potrebbe trovarsi un buco da 30 milioni a bilancio

Il Corriere dello Sport svela il motivo per cui Claudio Lotito spinge così forte sulla ripresa del campionato. Oltre per giocarsi fino in fondo lo scudetto con Juve e Inter, il presidente biancoceleste vorrebbe evitare un buco nel prossimo bilancio.

Come riporta il quotidiano, per la Lazio si stima una perdita di almeno 30 milioni di euro. 20 milioni mancanti dai contratti per i diritti televisivi, altri 10 legati al botteghino. Oltre alla beffa scudetto anche quella economica.