Lazio, ecco i convocati di Sarri per il match contro lo Sturm Graz

Stasera alle 21 la Lazio scenderà in campo nel match di Europa League contro lo Sturm Graz. Ecco i convocati

Stasera allo Stadio Olimpico alle ore 21, la Lazio scenderà in campo contro gli svizzeri dello Sturm Graz. Match valido per la quarta giornata del girone di Europa League. Di seguito riportiamo i convocati di Maurizio Sarri per la sfida.

Portieri: Magro, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni.