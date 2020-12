Lazio, Escalante: «Oggi partita da dieci, così possiamo vincere sempre»

Gonzalo Escalante, protagonista di Lazio-Napoli, ha analizzato la vittoria ai microfoni della radio ufficiale

La Lazio vince contro il Napoli, tra i protagonisti del match anche Escalante. Ecco le parole del numero 18 sulle frequenze della radio ufficiale:

«Sono contento, partita bellissima per me e per la squadra. Ora pensiamo a mercoledì e giochiamo come oggi. Tutte le partite sono diverse, oggi è stata da dieci, ora pensiamo al Milan. Oggi tanta roba, abbiamo giocato bene, semplice. Il mio ruolo? Mi sento bene come play, davanti alla difesa».