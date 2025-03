Lazio, inizia stasera la scalata all’Europa League: il sogno di alzare un trofeo a 26 anni dall’ultimo

Lazio, questa sera riprende l’Europa League: l’obiettivo è mettere in bacheca un trofeo europeo che manca da 26 anni: le scelte di Baroni

La Lazio riprende il percorso europeo questa sera contro il Viktoria Plzen: dopo aver dominato la fase del girone unico di Europa League, arrivando al primo posto, i biancocelesti di Baroni vogliono ripartire con l’ambizione di arrivare fino in fondo. Per questa sera in Repubblica Ceca Baroni schiererà Provedel in porta, che ha scavalcato nettamente Mandas nelle gerarchie. In difesa Gigot favorita su Gila – visto stanco nelle ultime uscite – al fianco di Romagnoli con Lazzari a destra e Tavares a sinistra. A centrocampo confermati il duo Rovella-Guendouzi e in attacco senza Castellanos e Zaccagni partono Noslin e Gila insieme alle conferme di Dia e Isaksen.

I biancocelesti intanto sognano di poter tornare a vincere in Europa: in bacheca ci sono una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europa entrambe nel 1999: la prima vinta in finale contro il Mallorca, la seconda contro il Manchester United di Ferguson con una rete di Salas. Sono passati 26 anni e i biancocelesti, nelle dichiarazioni del loro tecnico – pur sempre con realismo -, non hanno mai nascosto che per loro l’Europa League è un obiettivo concreto.