Lazio, Felipe Anderson: «La mia stagione migliore? Credo di sì»

Le parole di Felipe Anderson, attaccante della Lazio, sulla sua stagione: «Sicuramente sono molto felice della squadra»

Felipe Anderson, protagonista di un evento di beneficenza, ha parlato della sua stagione con la Lazio. Di seguito le sue parole.

«La mia miglior stagione? Credo di sì, io ho sempre analizzato le mie prestazioni per quello che la squadra raggiunge. Se potessi fare cento gol e la squadra non raggiungesse l’obiettivo sarebbe per me un fallimento della stagione. Sicuramente sono molto felice della squadra e di far parte di questo obiettivo (la qualificazione in Champions, ndr). Se sono stanco per averle giocate tutte? Non sono stanco, anzi. Quando ci sono tante partite sono molto motivato perché grazie a Dio riesco a recuperare. Sto facendo un bel lavoro. La testa è molto felice e carica. Non vedo l’ora di arrivare alla prossima partita».

