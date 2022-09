Lazio, Tare: «Fatto investimenti importanti. Siamo favoriti del girone e vogliamo comportarci come tale»

Igli Tare, diesse della Lazio, ha parlato prima della gara contro il Feyenoord ai microfoni di Sky Sport

Le sue dichiarazioni:

IMPORTANZA EL – «L’importanza…la EL è diventata una competizione importante vedendo quali squadre partecipano. E’ un torneo molto competitivo, siamo favoriti nel nostro girone e dobbiamo comportarci come tale a iniziare da stasera».

NO TURNOVER – «Abbiamo fatto una squadra lunga per questa stagione, imparando dall’anno passato. Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni e per questo abbiamo fatto investimenti importanti. Maximiano? Spetta all’allenatore decidere, l’importante è che la squadra ci sia e le alternative pure. Sarà un anno importante per la squadra».

