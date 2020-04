Lazio, Fiore: «Inzaghi? Nei prossimi anni potrà fare ancora meglio»

Stefano Fiore ha parlato ai microfoni di Lazionews24, commentando la stagione dei biancocelesti e il lavoro di Inzaghi

INZAGHI – «Credo neanche lui si aspettasse una simile evoluzione, più per i tempi che per le qualità. Trovarsi alla guida della prima squadra dalla primavera e vincere trofei alla prima esperienza da allenatore è un risultato sorprendente. Ha avuto il grande merito di crescere in silenzio e di correggere i propri punti deboli, ha saputo creare un grande gruppo, facendo lui stesso un importante salto di qualità. Sono certo che nei prossimi anni potrà fare ancora meglio».