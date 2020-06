Lazio Fiorentina, i convocati di Inzaghi: ci sono Correa e Cataldi

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro la Fiorentina

L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, in vista della partita di questa sera contro la Fiorentina, ha diramato la lista dei convocati. Presenti Correa e Cataldi, in dubbio fino all’ultimo per dei problemi fisici.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Lukaku, Patric, Radu, Silva, Vavro

Centrocampisti: A. Anderson, D. Anderson, Cataldi, Falbo, Jony, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile.