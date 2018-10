Lazio-Fiorentina 1-0, risultato e diretta live

Lazio-Fiorentina, 8ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Lazio-Fiorentina, è tutto pronto per la sfida dello stadio Olimpico di Roma: fischio di inizio alle ore 15.00, gara valida per l’ottava giornata di Serie A 2018/2019. E’ uno scontro diretto per la zona Europa, con due squadre reduci da un buon periodo: i padroni di casa hanno raccolto dodici punti nelle ultime cinque partite, quattro vittorie e una sconfitta. Brucia ancora il ko per 3-1 contro la Roma nel derby della Capitale, senza dimentica la pesante batosta di giovedì in Europa League contro l’Eintracht Francoforte. La formazione di Stefano Pioli, invece, è reduce dal successo casalingo per 2-0 contro l’Atalanta, il riscatto dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Inter tra mille polemiche arbitrali.

Lazio-Fiorentina: diretta live e sintesi

12′ – Secondo cambio per la Lazio: fuori Wallace, dentro Luiz Felipe.

11′ – Simeone offre un bel pallone a Milenkovic, la conclusione del laterale viola termina alta sopra la traversa.

10′ – Ci prova Biragghi su assist di Chiesa: Strakosha respinge con i pugni.

7′ – Primo cambio per la Lazio: fuori Caicedo, dentro Correa.

5′ – Fiorentina pericolosa: tiro-cross insidioso di Biraghi che termina fuori di poco.

1′ – Primo cambio per la Fiorentina: fuori Benassi, dentro Edimilson.

1′ – E’ iniziato il secondo tempo di Lazio-Fiorentina.

SINTESI PRIMO TEMPO – Avvio di partita a ritmi altissimi, due chance per parte: Parolo e Pjaca non riescono a concretizzare due buone occasioni. Alla mezzora Benassi ha una buona chance su errore marchiano di Wallace, ma il centrocampista viola non ne approfitta e spara su Strakosha. Al 36′ arriva il vantaggio biancoceleste, timbro del solito immobile su azione da corner.

45′ – Termina il primo tempo dopo 3′ di recupero.

44′ – La Fiorentina chiede un rigore per un contatto Simeone-Acerbi in area biancoceleste, sia Orsato che il Var non assegnano il penalty.

40′ – La Fiorentina prova a reagire, Pjaca è sicuramente l’uomo più in forma dei viola.

36′ – GOL DELLA LAZIO CON IMMOBILE: l’attaccante biancoceleste ribadisce in rete un colpo di testa di Radu da azione da corner.

31′ – Buona ripartenza viola, ma Simeone spreca tutto con un destro troppo strozzato su assist di Benassi.

27′ – Fiorentina a un passo dallo 0-1: Wallace regala palla a Benassi che, a tu per tu con Strakosha, sbaglia clamorosamente, sparando addosso al portiere biancoceleste!

24′ – Altra buona chance per la Lazio: cross di Marusic e colpo di testa di Caicedo, palla fuori di poco.

20′ – Grande chance per la Lazio con Caicedo, ottimo intervento di Lafont. L’attaccante biancoceleste però era in fuorigioco, si riparte da un calcio di punizione per i viola

15′ – Fase di studio della partita dopo un avvio a ritmi alti.

12′ – Parolo esplode il destro dalla distanza: para facilmente Lafont.

7′ – Ancora Pjaca dal limite, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa.

5′ – Risponde la Fiorentina: Biraghi pesca Pjaca in ottima posizione, ma il destro del croato viene provvidenzialmente ribattuto dalla difesa biancoceleste.

2′ – Subito pericolosa la Lazio: cross di Marusic dalla destra e conclusione di Parolo fuori di un soffio.

1′ – E’ iniziata Lazio-Fiorentina!

Squadre in campo allo stadio Olimpico di Roma, tutto pronto per il fischio di inizio del match tra Lazio e Fiorentina.

Lazio-Fiorentina: formazioni ufficiali

Non mancano le sorprese di formazione sia in casa Lazio che per la Fiorentina. Simone Inzaghi lascia fuori Luis Alberto, deludente in questa prima parte di stagione: al fianco di Ciro Immobile ci sarà Felipe Caicedo. Rientra dal 1′ Stefan Radu, con Bastos e Caceres in panchina. Pioli dà fiducia a Pjaca in attacco, con Mirallas in panchina, mentre a centrocampo Gerson vince il ballottaggio con Fernandes.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. Allenatore: Stefano Pioli.

ARBITRO: Orsato di Schio.

Lazio-Fiorentina: probabili formazioni e pre-partita

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Luiz Felipe, Caceres, Patric, Cataldi, Badelj, Murgia, Berisha, Correa, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

FIORETINA (4-3-3): Lafont; Milinkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. A disposizione: Dragowski, Ceccherini, Diks, Hancko, Laurini, Dabo, Fernandes, Norgaard, Eysseric, Mirallas, Thereau, Vlahovic. Allenatore: Stefano Pioli.

Lazio-Fiorentina: i precedenti del match

Sono 138 i precedenti tra Lazio e Fiorentina, bilancio che sorride leggermente di più ai biancocelesti: 51 vittorie Lazio, 41 pareggi e 46 vittorie Fiorentina. L’ultimo confronto dello stadio Olimpico risale al 26 novembre 2017, pari per 1-1. L’ultima vittoria gigliata a Roma invece è del 15 maggio 2016: 2-4, una partita ricca di gol e di emozioni.

Lazio-Fiorentina: l’arbitro del match

E’ Daniele Orsato della sezione di Schio l’arbitro di Lazio-Fiorentina, assistito dai guardalinee Costanzo e Prenna. Il quarto uomo è Abbattista, mentre al Var ci saranno Guida e Vuoto. Il fischietto veneto arbitrerà oggi per la terza volta un confronto tra i biancocelesti e i viola: il primo incontro risale al 22 marzo 2008, giorno in cui i viola riuscirono a far valere il fattore casa battendo la Lazio al Franchi per 1-0. In seguito, il direttore di gara di Schio ha arbitrato la gara Lazio-Fiorentina del 6 ottobre 2013: in tale occasione, le due compagini pareggiarono per 0-0.

Lazio-Fiorentina Streaming: dove vederla in tv

Lazio-Fiorentina sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.