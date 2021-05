Lazio, fissato l’incontro per il rinnovo di Inzaghi con Lotito e Tare

Al termine della stagione Simone Inzaghi si siederà al tavolo con il presidente Lotito e il ds Tare per decidere il futuro della Lazio

La Lazio perde un’altra partita importantissima in questa stagione, venendo sconfitta per 2-0 contro la Roma. Scarsa cattiveria e poca mentalità, che hanno fatto soccombere i biancocelesti sotto i colpi dei giallorossi. Un risultato duro, che mette i tifosi laziali in apprensione anche per il futuro di mister Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, è stato fissato l’incontro triangolare con il presidente Claudio Lotito e il ds Igli Tare. Il tecnico si siederà con loro al tavolo con loro per discutere della prossima stagione e vedere se continuare il progetto insieme o divedere le proprie strade.