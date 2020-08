Lazio, giallo David Silva: slitta ancora la firma dello spagnolo, c’è di mezzo il Valencia?

La firma di David Silva con la Lazio continua a slittare e non sta tenendo tranquilla la Lazio: c’è di mezzo il Valencia?

Il continuo slittamento della firma di David Silva con la Lazio sta facendo nascere più di una preoccupazione in casa biancoceleste. La Lazio puntava a siglare l’operazione per l’arrivo dello spagnolo all’inizio della settimana. Da lunedì poi è giunto il primo rinvio di 24 ore. Per poi aggiornarsi a ieri, quando si è fissata una nuova scadenza. Adesso la Lazio conta di avere entro domenica il contratto controfirmato da Silva. Dal fratello-agente del centrocampista spagnolo, Nandez Jimenez è stato chiesto qualche altro giorno per alcuni adempimenti burocratici e per approfondimenti di carattere fiscale. Questioni che non toccherebbero un accordo raggiunto in piena sintonia dalle parti.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, la Lazio sente però crescere col passare dei giorni una certa ansia. Il timore che l’operazione possa saltare è emerso. Una sensazione anche forte, spinta probabilmente dall’ansia di chiudere al più presto un’operazione che sarebbe un gran colpo. Dopo l’interesse, smentito, da parte della Juventus, sembra ci sia un ritorno di fiamma del Valencia per riportare a casa Silva. Da escludere tentazioni dagli Emirati, già bocciate. Ora, la Lazio resta nella sua attesa. Ancora un paio di giorni in so- speso senza dimenticare la fiducia trasmessa dalla trattativa.