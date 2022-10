Lazio, i festeggiamenti della vittoria con il Senatore Lotito

La Lazio ha festeggiato la vittoria con lo Spezia assieme al presidente Lotito, facendogli anche gli auguri per l’elezione a Senatore

Non solo vittoria contro lo Spezia, in casa Lazio si festeggia anche l’elezione a senatore della Repubblica del presidente Lotito. La Prima Squadra, Tare, mister Sarri e tutto lo staff tecnico si sono intrattenuti nell’area hospitality dello Stadio Olimpico per brindare e festeggiare con il patron biancoceleste.

🥂 Gli auguri della Prima squadra al presidente Lotito per la nomina a senatore



➡️ https://t.co/78dTyXxWDL pic.twitter.com/muIXkNATb2 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 2, 2022

«Al nostro Presidente, che diventa Senatore della Repubblica, con onore e merito. La Tua Prima Squadra» il messaggio recapitato da Immobile e compagni al momento del taglio della torta.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCOCELESTI SU LAZIONEWS24.COM