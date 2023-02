Lazio, il discorso di Lotito: «Non possiamo più sbagliare perché siamo ancora a due punti dal terzo posto»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato alla squadra in vista dei prossimi impegni in Serie A e in Europa

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato alla squadra in vista dei prossimi impegni. Il Messaggero riporta parte del suo discorso.

PAROLE – «Ora non ci sono più appelli, non possiamo più sbagliare perché siamo ancora a due punti dal terzo posto. Sia chiaro a tutti, siamo una buona squadra e la Champions non è un miracolo». Il riferimento è all’ultima partita contro la Salernitana.