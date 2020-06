Lazio, il piano di Milinkovic-Savic: scudetto e poi sarà addio

Sergej Milinkovic-Savic vuole fare la storia con la Lazio e conquistare lo scudetto poi in estate potrà dire addio

Sergej Milinkovic-Savic è pronto a rituffarsi in campionato. Il serbo dovrà pazientare ancora un po’ visto che la Lazio tornerà in campo solo il 24 giugno, ma vuole continuare ad essere il trascinatore della prima parte di stagione. La sua classe e la sua forza fisica possono in effetti fare la differenza nella lotta scudetto nella quale la Lazio si ritrova a sorpresa.

La Gazzetta dello Sport si concentra anche sul tema caldo del futuro di Milinkovic-Savic. Ci sono almeno tre top club su di lui: Paris Saint Germain, il Manchester United e il Real Madrid. Per ora in maniera ancora defilata, ma presto le cose potrebbero cambiare. Due discorsi (lo scudetto da conquistare e il mercato) tra loro separati, ma che in realtà potrebbero intrecciarsi. Perché un’impresa dei biancocelesti in campionato aumenterebbe considerevolmente il suo valore e spingerebbe i pretendenti a rendere ancora più concrete le proprie avances. Per Sergej un motivo in più per credere nell’impresa.