Lazio, il piano di Simone Inzaghi per tenere alta l’intensità

La Lazio di Simone Inzaghi preparerà il nuovo piano di allenamenti per poter tenere alta l’intensità dopo il blocco

Il blocco del campionato porterà tutte le squadre professionistiche a rimodulare il proprio programma di allenamenti. Come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, Simone Inzaghi ha già attuato un piano differente per tenere alta l’intensità.

Sarà possibile effettuare esercizi anche a casa, ma ovviamente la squadra proseguirà gli allenamenti al centro sportivo. In attesa di capire quale sarà il futuro del campionato, la Lazio non molla.