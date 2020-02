Lazio, Immobile con la febbre: indisponibile contro il Bologna?

Ciro Immobile non si è allenato nella giornata di ieri per qualche linea di febbre: si tenta di recuperarlo per sabato

Un campanello d’allarme che aveva spaventato i tifosi laziali e, soprattutto, Inzaghi. Nella seduta d’allenamento di ieri Ciro Immobile non si è visto. Il motivo? Qualche linea di febbre che l’ha obbligato a non presentarsi a Formello.

Il bomber biancoceleste non è uno che si risparmia e gli è già capitato di allenarsi non in perfette condizioni di salute, ma questa volta non può lasciare nulla al caso, sia perché Lazio-Bologna è una tappa fondamentale per il discorso scudetto, data la concomitanza con lo scontro diretto fra Juventus ed Inter sia perchè in ballo ci sono ancora tanti traguardi personali. Secondo la Gazzetta dello Sport è possibile che Immobile si riveda già oggi o al massimo domani con il resto della squadra ma se non dovesse farcela è pronta la coppia Caicedo-Correa per sostituirlo.