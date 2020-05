Lazio, Immobile: «Era doveroso parlare di chi non guadagna tanto»

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ritornando sulle sue parole sull’eventuale ripresa

«Era doveroso parlare anche delle persone che lavorano nel calcio ma non guadagnano tanto come noi giocatori. Bisogna pensare anche a loro, il cui lavoro gira intorno al calcio. Era il minimo che potevo fare per tutti, anche i magazzinieri e i fisioterapisti».