Lazio, Immobile: «Napoli, pari più giusto. Ma noi non molliamo mai»

Le dichiarazioni di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, dopo la vittoria casalinga contro il Napoli di Gattuso

La Lazio conquista tre punti preziosi a discapito del Napoli. Ecco le parole di Ciro Immobile, autore del gol-vittoria, ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale.

«Cosa rappresenta questa vittoria? Rappresenta tanto per come è arrivata. Complimenti al Napoli, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Molti dicono che vincere spesso al 90′ è fortuna, ma significa non mollare mai. Ci crediamo fino alla fine, qualcosa è scattato nella nostra testa. Dobbiamo ringraziare il pubblico, ci ha sostenuto fino alla fine. Scudetto? L’obiettivo è continuare a crescere. Siamo con il mister da tanto tempo, ora si vedono i risultati di una semina iniziata 4 anni fa. Dobbiamo stare coi piedi per terra e non montarci la testa».