Lazio, Immobile non ce la fa: Sarri studia le alternative

Ciro Immobile non sarà del match in Bologna-Lazio. Sarri studia le alternative al suo bomber

Dopo il comunicato dello staff medico sulle condizioni di Immobile, saltano i prossimi impegni con squadra e Nazionale: a Sarri il compito quindi di trovare un’alternativa. Nella rifinitura mattutina, il mister ha provato Pedro al posto di Ciro, spostando Raul Moro a sinistra; l’alternativa resta – ovviamente – sempre Muriqi centravanti.

Problemi al flessore anche per Milinkovic che, però, si è allenato regolarmente e si candida per il posto da titolare accanto a Leiva e Luis Alberto. In porta si rivedrà Reina, mentre per la difesa ancora il ballottaggio tra Marusic e Lazzari; Acerbi e Luiz Felipe a chiudere la linea.

