Lazio in emergenza: Correa out recupera Marusic, in dubbio Radu

La Lazio scenderà in campo domani sera nel match dell’Olimpico contro la Fiorentina in programma alle 21:45

Continuano i problemi in casa Lazio in vista della gara di domani contro la Fiorentina. La squadra di Inzaghi deve fare infatti la conta degli infortunati che invece di diminuire aumentano. In forte dubbio infatti Correa, uscito a Bergamo per un affaticamento, che ha iniziato la seduta di allenamento in gruppo fermandosi quasi subito.

Out di sicuro Cataldi, distorsione alla caviglia, insieme ai soliti noti Leiva, Luiz Felipe e Adekanye. Recuperato invece Marusic mentre Radu è ancora in dubbio.