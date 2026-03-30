Lazio, infortunio alle spalle per Basic: rientro in gruppo e clamorosa ipotesi di rinnovo. Come cambia il futuro del croato

Lazio, Toma Basic si è lasciato l’infortunio alle spalle e tornerà in gruppo. Spunta anche l’ipotesi di rinnovo. Cosa sta succedendo

Buone notizie in casa Lazio. L’emergenza a centrocampo che ha tormentato Maurizio Sarri nelle ultime settimane potrebbe presto alleggerirsi. Dopo un lungo e complicato stop fisico, Toma Basic è pronto a rimettersi a disposizione dello staff tecnico e dei compagni. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista croato intravede finalmente la fine del proprio calvario e dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo a Formello già a partire da domani.

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L’importanza del rientro in vista della sfida contro il Parma

Il tecnico biancoceleste accoglie questa novità con grande sollievo, potendo finalmente contare su rotazioni più ampie in un reparto centrale ridotto all’osso dai recenti infortuni. Il progressivo reinserimento di Basic può rappresentare una risorsa preziosa in vista della sfida contro il Parma. Questo delicato appuntamento stagionale, infatti, potrebbe restituire al croato anche il campo dopo quasi due mesi di assenza, offrendo nuova linfa vitale alla mediana capitolina nel momento più caldo dell’anno.

La rivincita nelle gerarchie tattiche di Maurizio Sarri

Fino al momento dello stop, la stagione dell’ex calciatore del Bordeaux si era rivelata un percorso in netta ascesa. Partito inizialmente in sordina, con spazio ridotto e poche certezze sul suo effettivo minutaggio, con il passare delle settimane il croato era riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante. A suon di ottime prestazioni, abbinate a continuità, equilibrio e applicazione tattica, Basic è diventato una vera e propria presenza affidabile nella squadra di Sarri, riuscendo a scalare le gerarchie e a guadagnarsi la totale fiducia dell’allenatore.

Il mercato: torna d’attualità il prolungamento del contratto

Le novità, però, non riguardano esclusivamente il rettangolo verde. Negli uffici del club, infatti, intorno al nome di Basic si riaccende anche la questione legata al contratto. Nelle ultime ore è prepotentemente tornata d’attualità, seppur con prudenza, l’ipotesi di un rinnovo. Le indiscrezioni di mercato parlano di un possibile prolungamento fino al 2030, con un ingaggio vicino ai 2 milioni di euro a stagione.

Si tratta di uno scenario che sembrava remoto fino a poco tempo fa, ma che ora inizia seriamente a riprendere quota. Molto del suo futuro passerà dalle imminenti risposte sul campo: prima il recupero completo, poi la rincorsa a una maglia e infine i discorsi sul futuro. Questo finale di stagione sarà lo snodo decisivo per il centrocampista e per tutta la Lazio.