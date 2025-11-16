Lazio, non solo Rovella: altra tegola per Sarri. Questo giocatore si è fatto male in Nazionale. Le sue condizioni e il possibile recupero

Lazio, non arrivano buone notizie per Sarri. Hysaj si è fermato per un problema all’anca in Nazionale. Le condizioni del giocatore

La Lazio segue con crescente attenzione le condizioni di Elseid Hysaj, fermatosi durante la gara tra Albania e Inghilterra valida per gli impegni internazionali. Il terzino biancoceleste è stato costretto ad abbandonare il campo dopo soli 26 minuti per un improvviso fastidio all’anca, un episodio che ha subito acceso un campanello d’allarme a Formello. Sarri e il suo staff attendevano con apprensione notizie dal ritiro albanese, consapevoli dell’importanza del giocatore nelle rotazioni difensive della Lazio.

Hysaj era partito titolare sulla corsia sinistra, ruolo che ricopre spesso anche con la nazionale. Il dolore, però, si è intensificato rapidamente, rendendo impossibile la prosecuzione del match. Dopo un breve tentativo di resistere, il difensore della Lazio ha dovuto arrendersi e lasciare spazio a Balliu. L’infortunio ha colto di sorpresa tutti, anche perché nelle giornate precedenti non erano emersi segnali che potessero far pensare a un problema fisico imminente.

Ora l’attenzione della Lazio è rivolta ai tempi di recupero. Il terzino rientrerà a Roma nelle prossime ore, dove verrà sottoposto a valutazioni mediche approfondite. Solo dopo gli esami sarà possibile determinare se si tratti di un semplice affaticamento all’anca o di una lesione più seria che potrebbe tenerlo lontano dal campo nelle prossime settimane. A Formello prevale la prudenza, complice anche il fitto calendario che attende la Lazio, impegnata in campionato e nelle competizioni europee.

La prossima sfida contro il Lecce all’Olimpico rappresenta un appuntamento delicato. Sarri sperava di poter contare sull’esperienza di Hysaj, giocatore duttile, capace di agire su entrambe le fasce e utile nel dare equilibrio a un reparto che nelle ultime settimane sembrava aver ritrovato una certa stabilità. L’assenza del difensore costringerebbe la Lazio a modificare le rotazioni, puntando probabilmente su Marusic o Lazzari per coprire il ruolo.

Durante la settimana, esami strumentali e test sul campo saranno decisivi per capire l’entità dell’infortunio e stabilire un percorso di recupero. Lo staff della Lazio vuole evitare qualunque rischio di ricaduta, soprattutto perché l’anca è una zona delicata e un rientro affrettato potrebbe compromettere le settimane successive.

L’infortunio arriva in un momento in cui la Lazio aveva iniziato a costruire maggiore solidità difensiva. Per questo motivo ogni valutazione sarà fatta con estrema cautela. In casa biancoceleste, almeno per ora, prevale un’unica parola chiave: prudenza.