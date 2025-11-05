Infortunio Romagnoli, Lazio in attesa degli esami strumentali. C’è un timore in casa biancoceleste: le ultime sul centrale di Sarri

Infortunio Romagnoli: nuovi guai muscolari per il difensore della Lazio. Per il centrale di Sarri possibile uno stop di circa venti giorni.

Lazio in ansia per l’infortunio di Alessio Romagnoli, costretto a lasciare il campo all’intervallo della sfida contro il Cagliari. Il difensore biancoceleste ha avvertito un fastidio al flessore della coscia, un problema che ha spinto lo staff tecnico a non rischiarlo nel secondo tempo. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità del problema e stabilire i tempi di recupero.

L’infortunio di Romagnoli rappresenta un’ulteriore tegola per Maurizio Sarri, che già in questa prima parte di stagione ha dovuto fare i conti con una lunga lista di stop muscolari. Quella del centrale ex Milan sarebbe infatti la decima lesione muscolare della stagione biancoceleste, a cui si aggiunge la pubalgia che da settimane tiene fermo Nicolò Rovella.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Romagnoli è al momento in forte dubbio per il big match contro l’Inter, in programma nel prossimo turno di campionato. Tutto dipenderà dall’esito dei controlli medici: la speranza del club e del giocatore è che si tratti solo di un semplice affaticamento, che consentirebbe al difensore di rientrare in gruppo già nei prossimi giorni.

Nel caso in cui gli esami dovessero invece evidenziare una lesione muscolare, i tempi di recupero si allungherebbero sensibilmente. Si parla di almeno venti giorni di stop, il che metterebbe a rischio anche il ritorno di Romagnoli subito dopo la sosta per le nazionali. Il rientro potrebbe così slittare alla gara contro il Lecce, in programma il 23 novembre.

Un’assenza prolungata sarebbe una brutta notizia per la Lazio, che già sta faticando a trovare continuità difensiva. Romagnoli è infatti uno dei pilastri del reparto arretrato, punto di riferimento per compagni e allenatore. La sua eventuale indisponibilità obbligherebbe Sarri a rivedere ancora una volta le gerarchie difensive, affidandosi probabilmente alla coppia formata da Casale e Patric.

La speranza dell’ambiente biancoceleste è che l’infortunio di Romagnoli non sia grave e che il difensore possa tornare presto a disposizione. Dopo un avvio di stagione complicato, la Lazio ha bisogno di ritrovare compattezza e solidità, qualità che con il suo leader difensivo in campo diventano sempre più evidenti.