Lazio, infortunio Tavares: l’annuncio del Portogallo e i tempi di recupero!

Le condizioni fisiche di Nuno Tavares, terzino della Lazio, dopo aver raggiunto il ritiro del Portogallo. Tutti i dettagli in merito

Brutte notizie per la Lazio all’inizio della pausa nazionali, con il Portogallo che ha annunciato l’infortunio di Nuno Tavares. Il terzino tornerà subito in biancoceleste dove andrà approfondito il problema muscolare all’adduttore per stabilire i tempi di recupero.

COMUNICATO PORTOGALLO – «Nuno Tavares è stato dichiarato non idoneo dalla Health and Performance Unit per i quarti di finale della Nations League. Il difensore ha presentato dei problemi che gli impediscono di recuperare in tempo per la partita contro la Danimarca. Nuno Tavares torna al club dove continuerà il suo recupero».