Lazio Inter, Olimpico tutto esaurito: ben 10.000 nerazzurri a Roma

Lazio Inter, si avvicina il big match. Olimpico verso il tutto esaurito, in 60.000 per il record. In arrivo anche 10.000 tifosi nerazzurri

Pubblico da record per il big match tra Lazio e Inter. Lo Stadio Olimpico – come si legge su La Gazzetta dello Sport – è pronto per vestirsi a festa: biancocelesti e nerazzurri sono gemellati, si prevede spettacolo sugli spalti.

Si va verso il record di presenze, attesi oltre 60mila spettatori. L’Inter, invece, potrà contare sul sostegno di circa 10mila tifosi. Un’ottima cornice di pubblico, adatta per un match d’alta classifica.