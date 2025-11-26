Lazio, attenta! Quel biancoceleste è finito nel mirino di alcuni club esteri! Le ultime

Lazio, nodo Basic: prestazioni in crescita e interessi dalla Germania e dalla Spagna. Cosa sta succedendo

Toma Basic sta vivendo la fase più brillante della sua carriera alla Lazio. Reinserito in lista contro il Genoa al posto di Dele-Bashiru, il centrocampista croato ha conquistato la titolarità con prestazioni di alto livello: due assist contro Torino e Lecce e il gol decisivo contro la Juventus hanno reso questa la sua miglior stagione in biancoceleste.

In sole otto partite, il classe ’97 ha già eguagliato i numeri delle due annate precedenti, confermando una crescita evidente. Non solo in fase offensiva: Basic è il migliore della rosa per percentuale di contrasti vinti (86%) e il secondo, dietro Cataldi, per respinte difensive. Un rendimento che lo ha trasformato in un elemento chiave nello scacchiere di Maurizio Sarri.

Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione anche all’estero. Secondo il Corriere dello Sport, club di Bundesliga e Liga hanno sondato la sua situazione, con il Betis Siviglia particolarmente interessato. Con il contratto in scadenza a giugno, il futuro del croato resta in bilico: la Lazio potrebbe valutare il rinnovo per evitare di perderlo a parametro zero.

