Lazio, Inzaghi: «Dovevamo vincere. Luis Alberto? Gli ho chiesto una cosa»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Benevento. Questo il commento del tecnico della Lazio.

MATCH – «I ragazzi hanno provato a vincerla in tutte le maniere, non dovevamo prendere il gol a fine primo tempo ma farne un altro. Abbiamo trovato una squadra forte ed organizzata, loro hanno fatto qualche ripartenza importante. C’è rammarico per il primo tempo».

LUIS ALBERTO – «Secondo me ha fatto una grande gara, era fermo dalla partita di Bruges. Gli ho chiesto un sacrifico e poi è calato ma il primo tempo fatto è stato molto buono. Non mi aspettavo reggesse 80 minuti».