Lazio, Inzaghi: «Grande partita della Sampdoria. Muriqi si è dato da fare»

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro la Sampdoria

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro la Sampdoria.

SCONFITTA – «La Sampdoria ha fatto una grande partita, noi l’abbiamo sbagliata. Martedi avremo una partita importante e proveremo a riscattare la brutta figura di oggi. Ci era successo di essere in emergenza ma avevamo fatto partite di grande spessore. Non devo cercare alibi, guardo a martedì. Dobbiamo resettare tutto e cambiare atteggiamento».

ERRORI – «L’avevamo preparata al meglio, in campo non abbiamo fatto quello che dovevamo e loro hanno meritato di vincere. Le assenze ed i Nazionali possono influire ma non sono una scusa».

MURIQI – «Si è dato da fare, si allena con noi da 15 giorni, sarà un’ottima risorsa, ha cercato di aiutarci».