Simone Inzaghi non si ferma, nonostante lo stop per il Coronavirus: lavoto in smart working con lo staff biancoceleste

Simone Inzaghi non si ferma e continua a lavorare per la sua Lazio, in attesa di ritornare in campo. I numeri dei contagi stanno scendendo, ma i tempi per la ripresa sono ancora lunghi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi è in continuo contatto con il suo staff e sfrutta la tecnologia per lo smart working. Frequenti anche i contatti con il presidente Lotito.