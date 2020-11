Lazio, Inzaghi: «Pareggio con lo Zenit fa piacere. Eravamo in 14…»

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato al termine del match di Champions League contro lo Zenit

«I ragazzi sono stati molto bravi, la partita non era semplice, hanno tirato fuori tutte le energie. Ora pensiamo a domenica con le ultime energie, poi cercheremo di recuperare. Accogliamo con piacere questo pareggio, eravamo dodici effettivi più due portieri, Ramos era quasi indisponibile per un problema al polpaccio. Caicedo ha un problema alla spalla con cui convive, però tiriamo fuori tutte le energie. Questo è un momento di emergenza inatteso, ma volevamo la Champions. Le ultime due partite Caicedo ha fatto gol, se non avesse avuto problemi non credo sarebbe partito dalla panchina. Il Bruges e lo Zenit sono preparate, ma in trasferta e con questa emergenza ci teniamo stretti i pareggi».