Lazio Inzaghi, pochi colpi sul mercato: ma recuperano Leiva e Cataldi, due elementi importanti per la compagine biancazzurra

La Lazio cerca ancora colpi in entrata in vista della prossima stagione, ma soprattutto per affrontare al meglio la prossima Champions League. Nel frattempo La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla situazione in casa biancazzurra.

GRANDI RITORNI – Nel frattempo il tecnico della Lazio ha ritrovato Lucas Leiva e Cataldi, due elementi fondamentali per la mediana. Al momento però non sono esclusi altri interventi sul mercato.