Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Club Brugge-Lazio: ecco le dichiarazioni del tecnico biancoceleste

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza alla vigilia della seconda giornata della fase a gironi di Champions League contro il Club Brugge.

«Per quanto riguarda la lista abbiamo giocatori rimasti a Roma, quindi siamo in 16 e domani la società farà un comunicato. Non ce lo aspettavamo perché eravamo partiti molto bene col Borussia Dortmund quindi volevamo venire qui al completo, ma queste problematiche ce le hanno tutti, sono sicuro che quelli che scenderanno in campo daranno il 100% per la maglia della Lazio. Sicuramente ci sarà una Lazio altamente competitiva che vorrà fare una grande gara contro un’ottima squadra che con noi è in testa al girone. E’ un momento di emergenza che non volevamo avere, ma sono fiducioso per quelli che giocheranno»