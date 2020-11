Lazio, isolamento finito per Immobile: domani le visite mediche

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile domani mattina sarà in Paideia per sottoporsi alle visite mediche: l’isolamento è terminato

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, domani mattina sarà in clinica per sostenere le visite mediche di idoneità sportiva. L’Asl gli ha dato l’ok per terminare l’isolamento e domani in Paideia farà i controlli del caso per poi allenarsi con i compagni e essere inserito nella lista dei convocati che sabato affronteranno il Crotone in trasferta.

Una buona notizia per Simone Inzaghi dopo la positività di Milinkovic, riscontrata in Serbia durante il ritiro della nazionale.