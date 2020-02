Lazio, Jony promette: «Lotteremo fino alla fine per lo scudetto»

L’esterno della Lazio, Jony, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca. Ecco cosa ha detto il biancoceleste

Lunga intervista sulle pagine di Marca per l’esterno della Lazio Jony. Ecco cosa ha detto il giocatore biancoceleste su scudetto, Inzaghi e Immobile.

SCUDETTO – «Stiamo andando avanti piano piano. Inter e Juventus puntano allo scudetto. Noi vedremo più avanti, a maggio: combatteremo sino alla fine per rendergli le cose più difficili».

IMMOBILE E INZAGHI – «Il tecnico è una leggenda del club, amato da tutti e lo ammiriamo per come allena e cosa trasmette. Lavora tanto e ha molta passione. Ciro è una bestia, un cane da combattimento e non solo per i gol che fa, ma soprattutto perché lavora tanto per la squadra. Corre tantissimo, aiuta i compagni nello spogliatoio. Spero davvero che possa vincere la Scarpa d’Oro».