Lazio, la carica dei tifosi a Formello in vista della partita con l’Atalanta

I tifosi della Lazio non vogliono lasciare la squadra da sola in vista della delicata partita contro l’Atalanta

Domani alle 21.45 si giocherà il big match tra Atalanta e Lazio. I nerazzurri scenderanno in campo per consolidare il quarto posto in classifica, mentre i biancocelesti per restare agganciata alla Juventus.

I tifosi laziali non hanno voluto lasciare la squadra da sola. E, in vista della complicata trasferta di Bergamo, si sono dati appuntamento all’esterno del centro sportivo di Formello per caricare gli uomini di Simone Inzaghi con cori e bandiere sventolate al vento.