Lazio, la confessione di Tare: «Senza la pandemia non avremmo potuto prendere Muriqi»

Lazio, il ds Tare ha commentato l’acquisto di Muriqi dal Fenerbahce: trattativa in cui la pandemia è stata determinante

Il Coronavirus ha messo in crisi anche l’economia del calcio. Le perdite subite dai club hanno influito pesantemente sulle strategie finanziarie, costringendo molte società a svendere i propri giocatori. Questo è anche il caso del Fenerbahce che ha ceduto Muriqi alla Lazio per 20 milioni, una cifra che – come confessato da Tare – sarebbe potuta essere maggiore.

«Se non stessimo vivendo in un periodo di pandemia, non avremmo potuto prendere Muriqi a questa cifra. Forse non avremmo potuto proprio farlo», ha rivelato il ds a Sporx.