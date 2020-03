Lazio, la super clausola di Correa: 80 milioni entro il 31 luglio

Lazio, il rinnovo di Correa prevede una clausola di 80 milioni che può essere esercitata entro il 31 luglio. Ma il giocatore vuole rimanere

Una super clausola da 80 milioni di euro che può essere esercitata entro il 31 luglio. Questi i patti tra Lazio e Correa al momento della firma sul rinnovo, avvenuta ad agosto.

Scaduto questo termine, come si legge sul Corriere dello Sport in edicola oggi, il giocatore rimarrà in biancoceleste. Al momento, però, le due parti hanno l’intenzione di proseguire insieme.