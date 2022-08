Lazio, l’agente di Milinkovic: «Resta in biancoceleste, nessun miracolo dell’ultimo momento»

Kezman, agente di Milinkovic-Savic, ha confermato che il centrocampista serbo resterà alla Lazio

Mateja Kezman, agente tra gli altri di Sergej Milinkovic-Savic, in una intervista al Corriere dello Sport ha confermato che il centrocampista serbo resterà alla Lazio.

MILINKOVIC RESTA – «Se non avverranno miracoli in questi ultimi tre giorni resterà alla Lazio. Fino a quando lo dirà il tempo. Quest’estate nessun club è stato pronto a pagare quanto chiesto da Lotito quindi penso che la situazione non cambierà».

RISCHI A GENNAIO – «Nessuno lo sa. Tutto dipende dai Mondiali, tutto è possibile».

RINNOVO – «Restano pochi giorni di mercato e non c’è tempo per discutere del contratto. Abbiamo molto tempo davanti, c’è il Mondiale. Il futuro sarà per i colloqui».

ACCONTENTARE LOTITO – «Non è facile accontentare Lotito, dopo la grande stagione di Sergej ho pensato che al 100% sarebbe arrivato un club con un’offerta. Ma a causa del Covid e della guerra la situazione è cambiata. I club italiani ora non possono permetterselo. Quelli all’estero mostrano un grande interesse, ma quando capiscono di quanti soldi c’è bisogno questo diventa un problema. Con Sergej parliamo tutti i giorni. E’ stato informato di tutto, capisce la situazione ed è motivato nel continuare la sua vita nella Lazio. Sa che un giorno vivrà una nuova avventura, merita di provarne».

