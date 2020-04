Lazio, Lazzari: «Lottare per lo scudetto è qualcosa di incredibile»

L’esterno della Lazio Manuel Lazzari ha raccontato, ai microfoni della radio sociale, come sta vivendo questo periodo

«Mi sono tagliato i capelli perché erano cresciuti molto e ho fatto tutto da solo (ride ndr). Il primo mese è stato veramente duro, soprattutto per la distanza con il gruppo ma ora le giornate sono più o meno simili: mi alleno molto, gioco alla play e guardo serie tv. Alla Play gioco con Cataldi e ci passiamo qualche oretta. È un po’ uno sfogo e riesco a sentire qualche amico».

SPAL – «Con la Spal difendevamo e attaccavamo in maniera differente e quindi i primi mesi per me non sono stati semplici, poi passati quei momenti sono riuscito a crescere e a dare il mio contributo. Quando giocavo a Ferrara avevo più occasione per puntare l’uomo, qui giochiamo in maniera differente: molto possesso palla in zona offensiva e quindi facciamo molti passaggi».

OBIETTIVI – «Una squadra come la Lazio, che gioca tante competizioni, è normale che se vuole puntare in alto deve avere due giocatori per ruolo molto forti. È un piacere allenarsi con loro ed imparare. Non c’è nessuna competizione e ciò è la nostra forza. Io penso di essere andato oltre le aspettative di inizio anno. Firmare con la Lazio è stato emozionante, poi vincere un trofeo contro la Juve e giocarsi ora lo Scudetto è incredibile. Speriamo di finire il campionato perché ce lo meritiamo».