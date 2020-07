Lazio Lotito, altro sfogo con la squadra prima della sfida di Udine: ormai la tensione in casa biancoceleste è alle stelle

I quattro ko post lockdown hanno fatto infuriare Claudio Lotito, presidente della Lazio. Il numero uno biancoceleste non si è tirato indietro nemmeno prima della trasferta di Udine, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il presidente – si legge – era presente ieri al campo di allenamento di Formello per caricare la squadra prima della trasferta in terra friulana. Ennesima sfuriata, ormai in casa Lazio tutti hanno perso le staffe dopo l’avvio negativo.