Lazio, Lotito annuncia: «Sarri ha firmato, ora rinforziamo la squadra»

Il presidente della Lazio Lotito ha annunciato il rinnovo di Sarri. Ora si punterà a rinforzare la squadra

Sulle pagine del Corriere dello Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha annunciato la firma sul rinnovo da parte di Maurizio Sarri.

LE PAROLE – «Stiamo lavorando per i tifosi. Siamo alla fase lavori in corso. Sarri ha firmato. Ora dobbiamo a pensare al rafforzamento della squadra. Obiettivi? Abbiamo chiuso a sei punti dal quarto posto e abbiamo perso partite con squadre abbordabili. I tifosi? Chiedo tranquillità. Le cose andrebbero raccontate per come sono e senza destabilizzare».

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24