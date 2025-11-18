 Lazio, Lotito valuta l’ipotesi di cessione del club biancoceleste? Indiscrezioni sorprendenti aprono scenari inediti sul futuro della società
Connect with us

Lazio News

Lazio, Lotito valuta l’ipotesi di cessione del club biancoceleste? Indiscrezioni sorprendenti aprono scenari inediti sul futuro della società

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Claudio Lotito

Lazio, Lotito pensa alla cessione del club biancoceleste? nuove indiscrezioni scuotono l’ambiente e rilanciano il dibattito

Le voci su una possibile cessione della Lazio continuano a rincorrersi con forza, nonostante le smentite ufficiali arrivate dalla società. Il tema resta caldo e alimenta il dibattito, soprattutto dopo le nuove indiscrezioni emerse nelle ultime ore.

A rilanciare l’argomento è stato Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, intervenuto nel programma Numer1. Le sue rivelazioni hanno colto di sorpresa anche gli ospiti presenti, Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini, che hanno ascoltato con grande attenzione.

Secondo Cruciani, Claudio Lotito avrebbe per la prima volta preso seriamente in considerazione l’idea di vendere la Lazio. Il presidente si sarebbe infatti informato con Luca Lotti, consulente dell’Empoli ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, sulle procedure necessarie per una cessione. Se confermata, questa mossa rappresenterebbe un passo decisivo verso un cambiamento storico per il club biancoceleste.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Related Topics:

Lazio News

Calciomercato Lazio, quel giocatore potrebbe lasciare la compagine biancoceleste. Ecco il punto sulla situazione

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

18 Novembre 2025

By

Sarri
Continue Reading

Lazio News

Calciomercato Lazio, Ilic forte obiettivo dei biancocelesti. Ecco la situazione attuale in termini di trattativa

Avatar di Redazione

Published

4 ore ago

on

18 Novembre 2025

By

Ilic
Continue Reading