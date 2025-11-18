Lazio, Lotito valuta l’ipotesi di cessione del club biancoceleste? Indiscrezioni sorprendenti aprono scenari inediti sul futuro della società

Lazio, Lotito pensa alla cessione del club biancoceleste? nuove indiscrezioni scuotono l’ambiente e rilanciano il dibattito

Le voci su una possibile cessione della Lazio continuano a rincorrersi con forza, nonostante le smentite ufficiali arrivate dalla società. Il tema resta caldo e alimenta il dibattito, soprattutto dopo le nuove indiscrezioni emerse nelle ultime ore.

A rilanciare l’argomento è stato Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, intervenuto nel programma Numer1. Le sue rivelazioni hanno colto di sorpresa anche gli ospiti presenti, Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini, che hanno ascoltato con grande attenzione.

Secondo Cruciani, Claudio Lotito avrebbe per la prima volta preso seriamente in considerazione l’idea di vendere la Lazio. Il presidente si sarebbe infatti informato con Luca Lotti, consulente dell’Empoli ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, sulle procedure necessarie per una cessione. Se confermata, questa mossa rappresenterebbe un passo decisivo verso un cambiamento storico per il club biancoceleste.

