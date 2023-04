Lazio, Lotito e la risposta alla Finanza: «Sembra di essere su scherzi a parte»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, avrebbe risposto dopo le indagini della Guardia di Finanza che ha visto coinvolto il club

Claudio Lotito, presidente della Lazio, avrebbe risposto dopo le indagini della Guardia di Finanza che ha visto coinvolto il club. Le parole riportate da Il Messaggero:

«Ci sono tutti i soldi versati regolarmente anche per Akpa, che è stato pure capitano del Tolosa e in Champions. Non esistono né scambi né plusvalenze fittizie né prezzi gonfiati né compensazione, la Consob ha controllato ogni bilancio. Sembra di stare su Scherzi a parte, davvero».