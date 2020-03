Lazio, Lotito rimane da solo: gli allenamenti ripartono il 4 aprile

Lazio, Lotito non vuole mollare la presa. Il presidente dei biancocelesti è l’unico che vuole ricominciare prima, ma si ripartirà il 4 aprile

Claudio Lotito è rimasto solo. Il presidente della Lazio – come riportato da La Gazzetta dello Sport – continua a portare avanti la propria teoria, ovvero quella di riprendere gli allenamenti lunedì.

Al momento il fronte compatto dei no è davvero ampio e si rischia un rinvio oltre il 4 aprile. Vedremo quali saranno le decisioni ufficiali, ma molto probabilmente i biancocelesti non scenderanno in campo.