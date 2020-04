Lazio, Lotito: «Ripresa Serie A? Chi si oppone non sa quello che dice»

La replica di Claudio Lotito, presidente della Lazio, a chi si è detto contrario alla ripresa del campionato di Serie A

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha sottolineato l’importanza della ripresa del campionato italiano per le società.

«Ritengo che il calcio abbia una grande valenza sociale. Questo dovrebbe essere motivo per riflettere sulle scelte da fare. Non si tratta di una mia battaglia, si tratta di essere consapevoli dei rischi reali, parecchie persone parlano senza avere cognizione di causa, non conoscono la situazione del calcio italiano. Il calcio è una grande industria, produce un miliardo e duecento milioni di gettito all’erario. Se la Lazio è pronta? Mi auguro che la squadra sia consapevole e che ritrovi la stessa situazione di gruppo, di determinazione, volontà di raggiungere determinati obiettivi».