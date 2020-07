Lazio, Luis Alberto eletto MVP della Serie A di febbraio

In base alle rilevazioni statistiche di Stats Perform, Luis Alberto è stato eletto MVP della Serie A del mese di febbraio

Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, è stato eletto dalla Lega Calcio come il MVP della Serie A del mese di febbraio. Il premio sarà consegnato allo spagnolo nel pre partita tra Lazio e Milan. Di seguito le parole di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A:

«Luis Alberto è uno dei migliori calciatori del nostro Campionato e sta disputando una stagione da protagonista assoluto. Il numero 10 biancoceleste si sta dimostrando determinante sia nella fase difensiva con il pressing costante sugli avversari, sia in quella offensiva con assist e passaggi chiave per i compagni, trascinandoli in campo con le sue giocate da vero top player»