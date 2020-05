E’ ancora sfida tra Juventus e Lazio. Luis Alberto stuzzica Cristiano Ronaldo e di conseguenza la formazione di Sarri

Luis Alberto pizzica la Juventus. Il calciatore spagnolo della Lazio, nel corso di una diretta Instagram con il comico spagnolo Manolo Morera, ha parlato anche di calcio, di Cristiano Ronaldo e della ripresa. Ecco le sue parole.

CRISTIANO RONALDO – «Quest’anno abbiamo vinto tutti e due i confronti contro di lui. Sicuramente è un calciatore da ammirare, nessuno gli ha regalato nulla, è pure lavoro. Però io gli preferisco Messi, secondo me è lui il migliore. Bisogna ammettere che Cristiano Ronaldo abbia una mentalità vincente importante: ha vinto tutto e continua a lavorare per vincere altro, per questo ha fatto tanta strada nella sua carriera».

RIPRESA – «La situazione in Italia è in via di miglioramento ma prosegue più a rilento rispetto alla Spagna. Abbiamo iniziato gli allenamenti individuali: i campi sono separati, stiamo facendo un po’ di corsa e palestra, e poi tocchiamo il pallone. Ci alterniamo, siamo in quattro gruppi».