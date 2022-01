Lazio, prove di rinnovo per Luiz Felpie: spunta una big sul difensore

Il rinnovo di Luiz Felipe è uno degli argomenti più caldi di casa Lazio. Ma qual è la situazione legata al brasiliano?

La Lazio sta trattando il rinnovo di contratto con Luiz Felipe. Il difensore in scadenza chiede 2,5 milioni di euro, 500 mila euro in più dell’offerta dei biancocelesti.

Le parti non sono distanti, ma a far vacillare il difensore brasiliano ci sarebbe l’interesse dell’Inter, con Inzaghi pronto a riabbracciare un suo ex giocatore. A riferirlo il Corriere dello Sport.

