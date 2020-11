Luiz Felipe si trova in Paideia per le visite mediche. Il brasiliano ha terminato l’isolamento, dopo esser risultato positivo al Covid

Inzaghi ritrova anche Luiz Felipe. Il difensore – risultato positivo al Covid dopo la gara contro la Juventus – ha concluso l’isolamento ed è pronto a tornare a servizio della Lazio.

Il brasiliano si trova in questo momento alla clinica Paideia per svolgere le visite di controllo prima di riaggregarsi col resto del gruppo. Un’ottima notizia per il tecnico Inzaghi in vista dei tanti impegni ravvicinati che attendono la sua squadra.