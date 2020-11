Lazio, Lulic va in Germania per un controllo alla caviglia: slitta il rientro

Il capitano della Lazio, Senad Lulic, non si è visto a Formello: è volato in Germania per un controllo alla caviglia che gli dà noie

Come riporta Il Messaggero Senad Lulic tornerà dalla famiglia in Svizzera, ma intanto è già sparito dal campo da sei giorni. A Formello parlano solo di permesso, ma in realtà è in Germania per nuovi controlli.

Forse ha forzato la caviglia in partitella, gennaio era la data fissata per il rientro da parte dei medici, forse non bisognava accelerare i tempi. Ora si teme per i suoi progressi. Si sperava di vederlo in panchina contro l’Udinese, bisognerà rimandare l’inserimento.